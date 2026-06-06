/Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അന്ധമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും. ഏതൊരു സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അവയിൽ ഖേദിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലി നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും അൽപ്പം പ്രശ്നകരമാകാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് രസകരവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും, എന്നിരുന്നാലും ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ദോഷകരമാകും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണവും എന്നാൽ സന്തുലിതവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും വരുമാനവും നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിൽ അൽപ്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച ദിവസം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലും നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടെന്നുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഊർജ്ജം നൽകും. പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ ഒരു മികച്ച ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്ഥാനമോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിച്ചേക്കാം
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയവേദനയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം അനുകൂലമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരമുണ്ടാകാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരിൽ അവിവാഹിതർക്ക് ഹൃദയസ്പർശിയായ ദിവസം, പ്രത്യേക ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു പഴയ തെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വയ്ക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പഴയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിലനിൽക്കാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും, എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആരാധനയിലും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും. ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വാക്കുകൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് ദോഷകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. വീട്ടുജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ അത്ഭുതം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ജോലികൾ അവസാന നിമിഷം പാഴായേക്കാം, ഇത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)