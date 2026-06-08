/Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യ്സ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറും,
ഇടവ രാശിക്കാർ വാഹനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓടിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും സന്തോഷകരവുമായ ദിനം, മതപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രശംസയോ ലഭിക്കാം. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദിവസം, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. എല്ലാവരുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടരുത്. പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കുക. കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം. സൃഷ്ടിപരമായ ജോലികളോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉയർന്നുവരും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം. പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. യോഗയും വ്യായാമവും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇത് ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസമാണ്. ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വർദ്ധിക്കും, സന്തോഷകരമായ ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആചാരങ്ങളിലോ മതപരമായ പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ ജോലിയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ അവസരം ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ചർച്ച ചെയ്യാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾക്ക് അൽപ്പം കൂടും. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. കുടുംബവുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം ബന്ധങ്ങളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും ശാന്തതയും നിലനിർത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമെടുക്കുക. ഇണയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഷോ-ഓഫിനായി അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവും നിലനിൽക്കും. ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ തിരക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപരിചിതരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുമായോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പങ്കിടുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)