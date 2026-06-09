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Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികം ശക്തമാകും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും തീരുമാനിക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:57 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലയിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, 

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xഇടവ രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷയും ഊർജ്ജവും ലഭിക്കും, രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും, സന്തോഷവാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ തൊഴിൽ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബാന്തരീക്ഷവും വിശ്രമകരമായിരിക്കും. ഈ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിൽ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കുകയും ശരീരത്തിന് വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുക. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും ജ്ഞാനവും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് സൂചനകളുണ്ട്, ഒരു നിക്ഷേപ അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വലിയ മനസ്സമാധാനം നൽകും.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. അധിക വരുമാനമോ പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങളോ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും തെറ്റായ രീതിയിൽ എടുക്കപ്പെടാം. 

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്തോ ബിസിനസ്സിലോ നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശംസിക്കപ്പെടും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സുഖകരമാകും. പഴയ കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ജോലിസ്ഥലത്ത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത്.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ചിന്താപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം ദോഷകരമായേക്കാം. മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശീലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ ടീം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും

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കന്നി(Virgo): എന്നിവർക്ക് അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണന. ചില നല്ല വാർത്തകളാലോ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവിലോ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാം. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ അൽപ്പം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.ള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരും, പുതിയ വാഹനമോ വലിയ വാങ്ങലോ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അമ്മയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു മതയാത്ര നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തുക, കാരണം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജോലിയോടൊപ്പം, വിശ്രമത്തിനും ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിനും ശ്രദ്ധ നൽകുക. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ധാരണ ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ലഘൂകരിക്കും. ഒരു പഴയ പ്രശ്നം ചില അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. കുടുംബ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ പുതിയ ജോലി അവസരമോ ലഭിച്ചേക്കാം. വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, അനാവശ്യമായ കിംവദന്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ചുവടുകൾ ശക്തിപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ കുട്ടികളിൽ നിന്നോ ഉള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ജോലി പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ പുതുമയുള്ളതായി തോന്നും, നിങ്ങൾ മുൻകാല തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നം ചില ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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