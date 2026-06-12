/Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ങ്കടിനാധ്വാനം ഫലം നൽകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും എളുപ്പമാക്കും. അസൂയയോ നിഷേധാത്മകതയോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മുൻകാല ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായി മാറും. ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാകും, ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. ഒരു കോടതി കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പിരിമുറുക്കവും ചർച്ചകൾ പരിഹരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ സഹായകരമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥയും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരും. ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പൊതുമേഖലയിലോ ഉള്ളവർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണവും എന്നാൽ സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ അപരിചിതരെ ഉടനടി വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ചില ജോലികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ സഹായം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ധാരണ അവരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നതിനാൽ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം വാങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, കൂടാതെ കുടുംബപരമായ ആശങ്കകളും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു തീരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു വിലപ്പെട്ട പാഠമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ലഘൂകരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ പദ്ധതികളോ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണാതാകുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹികവും പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വിജയം, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പ്രശംസിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ സാധ്യമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)