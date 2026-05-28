/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വിജയത്തിന്റെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെഒരു നീക്കം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പുതിയ വരുമാനമോ പാർശ്വ വരുമാനമോ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം, വിജയത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ഇണയുടെ ഒരു നേട്ടമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളെ ആരോഗ്യവാനും ഊർജ്ജസ്വലനുമായി നിലനിർത്താൻ യോഗയിലും വ്യായാമത്തിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉപ്പുള്ള വിജയത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയമോ വിവാഹമോ അന്തിമമായേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ശാഠ്യമോ സ്വഭാവദൂഷ്യമോ ആയ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, വളരെക്കാലമായി കുടുങ്ങിപ്പോയതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ക്രമേണ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക. കുടുംബ ബിസിനസിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഊഷ്മളമായി തുടരും, ഒരു കുടുംബ വിനോദയാത്രയോ പിക്നിക്കോ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്ത്, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചേക്കാം. പുതിയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുക എന്ന ആശയം വിജയിച്ചേക്കാം. അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും, അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ധാരണയും കാരണം കോപാകുലനായ ഒരു കുടുംബാംഗം ഇന്ന് പിന്മാറിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് എതിരാളികൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചില തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഓരോ രോ ചുവടും ചിന്താപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിക്കോ കരിയറിനോ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെയും ബഹുമാനത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജാഗ്രത പാലിക്കും. എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് മുഴുവൻ സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കുറച്ചു സൽപ്പം സമ്മർദ്ദകരമായ ദിനം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടമോ തിരിച്ചടിയോ വളരെയധികം തിരക്കേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്, തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇന്ന് ശക്തമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വിനോദവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതിയിൽ അഭിമാനം തോന്നും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും അത് ആശ്വാസം നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ചാതുര്യവും ജ്ഞാനവും വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണം. ചെറിയ ബിസിനസ്സ് തിരിച്ചടികൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ക്ഷമ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പവും ശക്തിയും നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ചർച്ചയിലൂടെ പഴയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു ജോലി നിങ്ങളെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും മനസ്സിലാക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വർദ്ധിച്ച സമ്പത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയോ അവാർഡുകളോ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വലയം വികസിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷത്താൽ നിറയും, കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലി നൽകിയേക്കാം. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില മടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി, സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാണപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും, ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയേക്കാം, അതിനാൽ അൽപ്പം സന്തുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരം മനോഹരമായി നിലനിർത്തുക. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെയും സൗമ്യതയോടെയും പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യം നിലനിർത്തും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കണം. തെറ്റായ നിക്ഷേപത്തിലേക്കോ അപകടസാധ്യതയുള്ള പദ്ധതിയിലേക്കോ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനോ പഠനത്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പുതിയ ജോലിയോ നല്ല അവസരമോ വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പരിപാടി നടക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ധാരണയും ശാന്ത സ്വഭാവവും എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പമാക്കും. വീട്ടിൽ പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ആശങ്കകളും അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായോ ഉള്ള ചർച്ചകൾ സാധ്യമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുകയും അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉപദേശത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുകയും വേണം, കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)