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Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:37 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ധനു രാശിക്കാരുടെ പോസിറ്റിവ് ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സംതൃപ്തി, വിജയം, സന്തോഷം എന്നിവയുടെ നല്ലൊരു ദിനം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നു, ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നല്ല ലാഭത്തിന്റെ സൂചന. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാഫലത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അഭിമാനകരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യത, ഇത് ലഘുത്വവും സന്തോഷവും നൽകും. ഓഹരി വിപണിയിലോ നിക്ഷേപങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹജനകമായ സൂചനകളും നൽകുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ശുഭകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ വീട്ടുകാരെയും ആവേശഭരിതരാക്കും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമയെയും ധാരണയെയും പരീക്ഷിച്ചേക്കാം അത് ഒടുവിൽ ആശ്വാസവും നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വായ്പകളുമായോ ഇടപാടുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. 

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ശാന്തവും സന്തുലിതവുമായ ഊർജ്ജം നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബന്ധത്തിലേക്ക് മധുരം തിരിച്ചുവരും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായുള്ള ഒരു ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അഭിമാനം നിറയ്ക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും വിജയിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതി നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു സ്രോതസ്സായിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്, കാരണം സമയബന്ധിതമായ ശ്രദ്ധ ഭാവിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തടയും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ മുന്നിൽ നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകളും ഗുണകരമാകും, ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയായി മാറിയേക്കാവുന്ന പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതി, ആകർഷണം, പുതിയ സാധ്യതകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. അവിവാഹിതർക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാളുമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിലും പുരോഗതി,  നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നീട് തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്നതാണ് സന്തോഷവാർത്ത. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്‌ക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനമോ പ്രത്യേക വാങ്ങലോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പുതിയ മാധുര്യം നൽകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഭാവി പദ്ധതികളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കും, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഭാവിയിലെ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെയോ അതിഥിയുടെയോ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും വളർച്ചയുടെ സൂചനകൾ നൽകും, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ശക്തരാക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും അവസരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. ദിവസം അൽപ്പം തിരക്കുള്ളതും തിരക്കേറിയതുമായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണെന്ന് തെളിയും, ജോലിസ്ഥലത്തെ ശ്രമങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും, അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും അനാവശ്യമായ കോപം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കോപം മയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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