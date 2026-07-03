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Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തിയും വരുമാനവും വർധിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:23 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും, ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയെ അഭിനന്ദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കരുത്. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനം, രുചികരമായ ഭക്ഷണം, ചില നല്ല വാർത്തകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധതയും ക്ഷമയും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. ഒരു അപരിചിതനെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുമായി ചില ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കൽ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിടുക്കത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം,

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതാകും, പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പുതിയ അവസരം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നൽകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. എല്ലാവരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും തൊഴിൽ നൈതികതയെയും വിലമതിക്കും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം കുടുങ്ങിപ്പോയേക്കാമെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പഴയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും മനസ്സമാധാനവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവരെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നോ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിശയിൽ പോസിറ്റീവ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യത. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ഇടപാടുകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അവഗണിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ ക്ഷമയും തുടർച്ചയായ പരിശ്രമവും തീർച്ചയായും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാകും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനോ അലങ്കാര പദ്ധതികൾക്കോ ​​തുടക്കമിടാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ക്ഷമയോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും ഇരിക്കുക. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഗുണകരമാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം ഗൗരവമായി എടുക്കുക. ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം.

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കും വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ദീർഘവീക്ഷണവും ഒരു പുതിയ ശ്രമം ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. ജോലിയിൽ അഭിലഷണീയമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ തീരുരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ പ്രശ്‌നം നിങ്ങളുടെ മുൻകൈയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് ആന്തരിക സംതൃപ്തി നൽകും. സ്വത്തുമായോ വീടുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിന് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.

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മീനം (Pisces): ആരോഗ്യമായിരിക്കണം ഇന്നിവരുടെ മുൻഗണന. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സിഗ്നലുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. ബിസിനസ്സിലോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലോ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരെങ്കിലും മധുരവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. സ്വത്തിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമായ സൂചനകൾ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു നിയമ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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