/Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം നിറയും, തുലാം രാശിക്കാർശ്രദ്ധിച്ചു ചുവടു വയ്ക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെയും പുതിയ നേട്ടങ്ങളുടെയും സൂചനകൾ നൽകും, കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാനും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ആക്കം കൂടാൻ തുടങ്ങും. വളരെക്കാലമായി ഒരു സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹവും നിറയും. നിങ്ങൾ എല്ലാ ജോലികളെയും ചിന്താപൂർവ്വം സമീപിക്കും, ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു ആശങ്കയും ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ബിസിനസ്സ് യാത്ര സാധ്യമാണ്, ഭാവിയിൽ ഈ യാത്ര പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും,
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഈ ജാഗ്രത നിങ്ങളെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ചില മധുരം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം ഗൗരവമായി എടുക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം വാതിലിൽ മുട്ടിയേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും, പഴയ ആശങ്കകൾ ക്രമേണ മാഞ്ഞുപോകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പമുള്ള ചിരിയും വിനോദവും നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കരിയർ നേട്ടമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ ഉന്മേഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഏറും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയും, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കൂടുതൽ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ആവശ്യമാണ്. അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ധാരണ ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി ചെറിയ തർക്കമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ സാഹചര്യം ഉടൻ സാധാരണ നിലയിലാകും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില പ്രോത്സാഹജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പഴയ കുടുംബ വൈരാഗ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരതരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ആഡംബരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സർക്കാർ കാര്യമോ ഒരു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമോ കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. നിങ്ങൾക്കായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനും തോന്നിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം ലാഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, പുതിയ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ സൂചനകൾ ഉയർന്നുവരും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. വളരെക്കാലമായി ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നിരവധി നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാമെങ്കിലും, സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സേവനത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സൽകർമ്മങ്ങളുടെയും ദിവസമായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. വീട്ടിലെ അതിഥികളുടെ തിരക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
മീനം (Pisces): എന്നിവർക്ക് ചെലവുകളിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിലും ദിനചര്യയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില അഭിമാനകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു മുൻകാല തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ, വിനയത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)