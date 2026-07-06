/Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഒരു പഴയ തെറ്റിദ്ധാരണ അവസാനിച്ചേക്കാം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ഭാഗ്യം പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും, കഠിനാധ്വാനവും ജ്ഞാനവും ആളുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഭാവിയിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും, മുമ്പത്തേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറഞ്ഞതും സന്തോഷകരവുമാകും. രസകരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിലനിൽക്കും, ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ പോലും പ്രധാനമായി തോന്നും. നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വിഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രമേണ ഒരു പരിഹാരം ഉയർന്നുവരും. സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നതിനുപകരം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സന്തുലിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കാരണം അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത തെളിയും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല ജോലികളും ആക്കം കൂട്ടും. ഒരു പഴയ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങും, അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പുതിയ മധുരം നൽകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ എതിരാളികളെക്കാൾ ക്ഷമയിൽ കൂടുതൽ ആശ്രക്കും. ചിലർ നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. പുതിയ സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മനസ്സമാധാനം നൽകും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും മനോഹരമായ സംയോജനം ലഭിക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക, അവസരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിരവധി പുതിയ വഴികൾ ഉയർന്നുവരാം, നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച അവയെ വിജയമാക്കി മാറ്റും. കുടുംബത്തിലെ ഒരു പഴയ തെറ്റിദ്ധാരണ അവസാനിച്ചേക്കാം, ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും സൗഹാർദ്ദപരമായേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശുഭസൂചനകൾ ദൃശ്യമാകും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല ലാഭം നൽകും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു മത യാത്രയോ ആത്മീയ പരിപാടിയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെയും വിവേകത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണം,. ജോലി സംബന്ധമായ ചില തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ക്ഷമ ശരിയായ പാത കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബാങ്ക് വായ്പയോ സാമ്പത്തിക സഹായമോ സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു ശ്രമവും വിജയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂട്ടുകെട്ടിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെയോ അതിഥിയുടെയോ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാകും, പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും സത്യസന്ധതയും അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, കൂടാതെ ദിവസം ചില സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളും കൊണ്ടുവരും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യമായിരിക്കണം മുൻഗണന. ജോലിയിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്കും ആക്കം കൂട്ടാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന നിക്ഷേപങ്ങളോ അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങളോ ഇപ്പോൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓഹരി വിപണിയുമായോ നിക്ഷേപങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം ഗുണം ചെയ്യും. അപരിചിതരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കാരണം നിങ്ങൾ അൽപ്പം തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)