/Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനിഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ അച്ചടക്കത്തെ പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ക്ഷമയും വിവേകവും പഠിക്കും. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അനിഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറുകളും രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഭാവിയിലെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ചില മികച്ച ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, കുട്ടിയുടെ നേട്ടം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അഭിമാനകരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. പരീക്ഷാഫലം പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ സൂചനകളും കാണിക്കുന്നു. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് അവരുടെ ഭാവി പാത എളുപ്പമാക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭത്തിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്. വിജയത്തിന്റെ പടികൾ കയറാൻ അവസരം ലഭിക്കും, എന്നാൽ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വിവേചനാധികാരവും നിർണ്ണായകതയും നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിർത്തും. സ്നേഹം, സഹകരണം, സ്വന്തമാണെന്ന ബോധം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകാശിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു മാധുര്യം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയോ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. വളരെക്കാലമായി ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ സൂചനയുണ്ട്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, അവരുടെ വിജയം നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതായി തോന്നും, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം നൽകുന്ന വാർത്ത ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ക്ഷമയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പഠന സമ്മർദ്ദം കുറയുകയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം, ചെറിയ ആനന്ദങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറയും, പഴയ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ഓടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഫലം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ വമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി വളരെയധികം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ദോഷകരമാകും, കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, കാരണം പഴയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും, പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക സേവനത്തിലും ദാനധർമ്മത്തിലും കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളവരായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ക്ഷമ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ ജോലിയുടെയോ തൊഴിൽ അവസരത്തിന്റെയോ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ അധിക വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഉറവിടം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള വാഹനാപകടം ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ച ദിനമായിരിക്കും, പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു അപരിചിതനെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ സംയമനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതിനാൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ഓടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ഉണ്ടായേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)