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Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:16 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, 

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ഇടവ രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സ്വാധീനം ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ജാഗ്രതയോടെയും വിവേകത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചിലർ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെയും കരിയറിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലായിരിക്കും. തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഫലം കാണുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ മതിപ്പുളവാക്കും.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, എന്നാൽ സ്വന്തം ജോലി അവഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഇന്ന് ആളുകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്‌ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത. 

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സംതൃപ്തി, ബഹുമാനം, നേട്ടം എന്നിവയുടെ മനോഹരമായ സംയോജനം ഉണ്ടാകും, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, പൊതുമേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. വളരെക്കാലമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും കരിയറിലും പ്രോത്സാഹജനകമായ ഫലങ്ങൾ ലാഭിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ടീമുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും, ഇത് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പോലും നേടുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും, അവരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ലാഭത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നേക്കാം. എതിരാളിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാം.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, പ്രധാന സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും തരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും നല്ല ലാഭം നൽകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ കുറയും, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കും. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ പുതിയ ആരെയെങ്കിലും ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അലങ്കാരവും സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ. വിനോദം നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറിയേക്കാം. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്വാധീനത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപരിചിതന്റെ മധുരവാക്കുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക സേവനത്തിലും ദാനധർമ്മത്തിലും കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക, 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭവും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവരാം, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യത, ഇത് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരു പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെയോ അതിഥിയുടെയോ വരവ് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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