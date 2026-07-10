/Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിലും അറിവിലുള്ള താൽപര്യവും വർദ്ധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിലും അറിവിലുമുള്ള താൽപര്യം വർദ്ധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സേവനം, ഐക്യം, ബഹുമാനം എന്നിവയുടെ മനോഹരമായ ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ടുവരും. ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ പുണ്യം നേടുക മാത്രമല്ല ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്യും. പുതിയതും വലുതുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണരും, അതേസമയം പഴയതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ സംഭാഷണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് മധുരം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കളിയായ സ്വഭാവം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഗൗരവം നിലനിർത്തേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അതിൽ നിരവധി പ്രധാന സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ബിസിനസുകാർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അവസരങ്ങളുടെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും ദിനം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സൃഷ്ടിപരവും ഡിസൈൻ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയകരമായി തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമായി കാണപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കരിയറിനോ തൊഴിലിനോ വേണ്ടി വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമോ പ്രശംസയോ പ്രത്യേക നേട്ടമോ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, പക്ഷേ ശരിയായ ദിശയിലുള്ള കഠിനാധ്വാനം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പ്രണയ ജീവിതം മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, അവിവാഹിതർ പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. ചില പഴയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നത്തെ ദിനം ഇവർക്ക് അൽപ്പം സാവധാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ദിവസം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറും. ഒരു കുടുംബ തർക്കം സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് വീടിനെ പ്രകാശമാനമാക്കും. മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരെ ക്ഷമയുടെയും മനസ്സിലാക്കലിന്റെയും പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക, കാരണം സംയമനം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകും. ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിയ ജോലിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വലുതും പുതിയതുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പഠിക്കാനും മുന്നേറാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആത്മീയതയിലും അറിവിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ കാര്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. തിടുക്കത്തിലുള്ള ഏതൊരു തീരുമാനവും പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ചില പുതിയ എതിരാളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭാവിയിലെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്ത നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ അതിശയകരമായി നിറവേറ്റും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെയോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിലും കരിയറിലും പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗതി കണ്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ടീം വർക്ക് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പാതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)