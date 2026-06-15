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Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:41 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക, 

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ഇടവ രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമാകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കുട്ടികളുടെ കരിയറിൽ ആശങ്ക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തികം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ആശങ്കയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സംതൃപ്തി നൽകും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തമാകും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധകൾ പിന്നീട് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം തിരക്കേറും, കൂടാതെ പഴയ നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പ്രശംസയും ലഭിക്കും, മറ്റുള്ളവരിലുള്ള അമിത വിശ്വാസം ദോഷകരമായേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരുമായും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താലും നല്ല പെരുമാറ്റത്താലും സാമൂഹിക നില ശക്തിപ്പെടുത്താം. വളരെക്കാലമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും. ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരും, ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവി വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെടും. കാലാവസ്ഥ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയായിരിക്കും, അത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആവശ്യങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് സംതൃപ്തി നൽകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ മധുരമായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പോസിറ്റീവ് സൂചനകൾ നൽകുന്നു, വർദ്ധിച്ച സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് വാങ്ങാനോ നിക്ഷേപിക്കാനോ പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടെയും വിവേകത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം തിടുക്കം ദോഷകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനോ ഒരു ചെറിയ യാത്ര നടത്താനോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ പുതുക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വിവേകവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ കുടുങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ശരിയായ ഉപദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകളോ സമ്മാനമോ ലഭിച്ചേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും ശാന്തതയും നിലനിർത്തുന്നത്പ്രധാനമായിരിക്കും. ഇണയുടെ പിന്തുണ വൈകാരിക ശക്തി നൽകും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിനാൽ ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷം ശാന്തമാക്കും. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നിരവധി ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലിയോ തൊഴിലോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ആസൂത്രിതമായ ജോലി വിജയം കൈവരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം ശക്തമായിരിക്കും, പക്ഷേ വിവേകത്തോടെ നിക്ഷേപിക്കുക. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും നിങ്ങളെ നിലനിർത്തും. മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. ആരോഗ്യം അവഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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