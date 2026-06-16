/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം ...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടെ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും മനസ്സിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും വരും. ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം സ്വയമേവ വർദ്ധിക്കും. ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകുകയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പുതിയ പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹത്തോടെയും മനസ്സിലാക്കലോടെയും സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ആശങ്കകളും ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ഉറക്കത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും നിറയും, ജോലിയോ പുതിയ അവസരമോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധതയും ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കലും നിർണായകമാകും, കാരണം അന്യായമായി നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അപരിചിതരെ വിശ്വസിച്ച് അവർക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമയും ശാന്തതയും നിലനിർത്തുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിടുക്കത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തീരുമാനം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ വീട്ടിലും ബന്ധങ്ങളിലും സന്തോഷം നിറയും. സ്നേഹത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും മനോഹരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് അവരുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹ തടസ്സം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെയും പെരുമാറ്റത്തെയും വിലമതിക്കും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം കുടുങ്ങിപ്പോയേക്കാമെങ്കിലും, ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക, കാരണം ഉടൻ തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക ശക്തിയും മനസ്സമാധാനവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ശരിയായ ആസൂത്രണവും വിവേകവും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വളരെ അനുകൂലമായ സമയം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ തുടർച്ചയായ കഠിനാധ്വാനം അവർക്ക് വിജയം നൽകും. പഴയ കടങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലഘുത്വം നൽകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ചെലവുകളിലും ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബികളിലും ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളോ പുതുക്കിപ്പണികളോ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിൽ നിന്ന് പ്രശംസ, സ്ഥാനക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാർത്ത ലഭിച്ചേക്കാം,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ ജോലികളിലും ക്ഷമയോടെയും ധാരണയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അവഗണിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെയും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേചനാധികാരവും നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, കാരണം അവ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും തീരുമാനമെടുക്കലും ശക്തമാകും. പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു സവിശേഷമായ സമാധാനബോധം കൊണ്ടുവരും. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ധാരണയിലൂടെയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നല്ല അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലും അവഗണിക്കുന്നത് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. മധുരവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അതിനാൽ പുതിയ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിയമപരമോ സർക്കാർ സംബന്ധമായതോ ആയ ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)