/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് എനർജിയുടെ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദം അൽപം കൂടും, തുലാം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ ബഹുമാനവും അന്തസും വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും ശുഭസൂചനകളും നിറഞ്ഞ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ശുഭകരമായ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മ നിങ്ങളെ അൽപ്പം വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം. ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ സംബന്ധമായ ജോലി നിങ്ങളെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധാരണ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾ അടുപ്പമുള്ളതും ശക്തവുമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബവുമായും അടുത്ത ആളുകളുമായും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും, എന്നിരുന്നാലും വ്യക്തിപരമോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റേതിനെക്കാളും വലിയ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിവസം. കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം നൽകിയേക്കാം, കുടുംബവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഊഷ്മളമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് പുതിയ ജോലിക്കോ അവസരത്തിനോ ക്ഷണം ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് അവരെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ചെലവുകൾ അൽപ്പം ഭാരമുള്ളതായിരിക്കാം, അതിനാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയേക്കാം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ കരിയറുമായോ ജോലിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് അവിസ്മരണീയമായ സ്പെഷ്യൽ ദിനം, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ബിസിനസിനും കരിയറിനും ഗുണകരമാകും. ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഫലങ്ങളും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും നൽകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴോ, ഭാവിയിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ അക്കാദമിക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, അത് ചില ശ്രദ്ധ വ്യതിചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസവും ശക്തിയും നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതാകും, തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ ശക്തമായി തുടരും. ഏത് ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ ദോഷകരമാകാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. ദൈവഭക്തിയിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കും, അത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ശാഠ്യ സ്വഭാവം കുടുംബത്തിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല സൂചനകൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. മുന്നോട്ട് പോകാനും സ്വയം തെളിയിക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ബ ഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിനായി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ലഭിക്കാത്തത് ചില അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവറിലേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായ ദിവസം. പഴയ കടങ്ങളോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ ആശ്വാസം നൽകാം, കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാഫലം വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സാധ്യത.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരവും ലഘുവായതുമായ നിമിഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് പിന്നീട് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. വളരെക്കാലം വൈകിയ പണം ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാലതാമസമോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)