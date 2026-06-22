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Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തെളിയും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:47 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

 

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മനസമാധാനം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തെളിയും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ചെലവുകളിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ആവേശകരമായ ചെലവുകൾ പിന്നീട് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ മനോഭാവം ചിലരെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത്. ജോലിസ്ഥലത്തെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, അതിനാൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ആരാധനയിലും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഒരു മതപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ ഒരു സമ്മാനമോ അഭിനന്ദനമോ ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു ദീർഘകാല ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്തിന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ശുഭകരമായ ദിനം. പഠനവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സർപ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. 

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസം, നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ജോലി സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം ചിന്താപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുക; അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ വിജയത്തിലേക്ക് ശക്തമായ ചുവടുകൾ വയ്ക്കും, പക്ഷേ എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പാതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. കഠിനാധ്വാനവും ക്ഷമയും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചിരിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാം. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി നിറയും, അതിനാൽ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം കാരണം സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം അവഗണിക്കരുത്. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കാത്തത് നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുക.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ നടപടി മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കാം, മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശീലം ദോഷകരമായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു നല്ല പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് പറയാതിരിക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ ഉപദേശം ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, അത് സന്തോഷം നൽകും. സഹോദരങ്ങളുമായി ചില ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. വിദേശ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളോ ആഭരണങ്ങളോ വാങ്ങാം. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ധാരണയും ക്ഷമയും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, കൂടാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, കാരണം ഒരു ചെറിയ പ്രസ്താവന പോലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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