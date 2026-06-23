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Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 23, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:04 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ വേഗം പൃരോഗമിക്കും, 

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ഇടവ രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ എടുക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം, ധനു രാശിക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം കാരണം ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു നിധിശേഖരം തുറന്നേക്കാം. വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായി മാറിയേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അഭിനന്ദനവും നേടിത്തരും. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ജാഗ്രതയിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഒരു പാഠം പഠിക്കും. പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മുഖവും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാകണമെന്നില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ എടുക്കുക. ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ പോലും ഭാവിയിൽ വലിയ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിടും. പഴയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സങ്കടം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ആ അനുഭവം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തനും പക്വതയുള്ളവനുമാക്കും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാധുര്യം നിറയും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അകലമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലും അടുപ്പവും വിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാനോ ഒരു കരിയർ പിന്തുടരാനോ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. 

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ വാതിലിൽ മുട്ടിയേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ മധുരമായ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, സാമൂഹിക ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ചിലർ നിങ്ങളുടെ ലാളിത്യത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശക്തമായ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്, വിജയം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു കുട്ടിയുടെ നേട്ടമോ ജോലിയോ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്ന ജോലികൾ പോലും ലളിതമായി തോന്നും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി വർത്തിക്കും. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പഴയ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ മേഘങ്ങൾ ക്രമേണ മാറും. ദീർഘകാല പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ടുള്ള പാത വ്യക്തമാക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയും വികാസവും കൊണ്ടുവരും, വീട്, ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്രകളും പരിഗണിക്കപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പുതിയ ആക്കം ലഭിച്ചേക്കാം. സമർപ്പണത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായി മാറും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നിയമനം ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മതിപ്പുളവാക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. ഒരു പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വരവ് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തമോ സംബന്ധിച്ച പോസിറ്റീവ് സൂചനകൾ വരാനിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആശങ്കകൾ തോന്നിയേക്കാം, 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലഘുത്വവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉത്സാഹവും അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കും, പരസ്പര ധാരണ ശക്തിപ്പെടും. യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിനോദയാത്ര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. പഴയ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളുടെയും പുതിയ പദ്ധതികളുടെയും ഒരു തരംഗം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും, പക്ഷേ പുതിയ ആളുകളെ ഉടൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അൽപ്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാലും അവ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടരുത്.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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