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Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കാം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:04 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം നിറയും. തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി, ധനു രാശിക്കാരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത എപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല എന്നതിന്റെ ഒരു പാഠമാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം അമിതമാകും, എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ദീർഘവീക്ഷണവും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അവസരമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും.

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വീട്ടിൽ സന്തോഷം പ്രവേശിക്കും. സന്തോഷവാർത്തയുടെ സാധ്യതയോ ഒരു പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വരവോ അന്തരീക്ഷത്തെ ആവേശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിലമതിക്കപ്പെടുകയും സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന പാഠം പഠിപ്പിക്കും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ, കരിയർ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത. 

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശസ്തിയും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും മതിപ്പുളവാക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ നിക്ഷേപത്തിന് ഗുണകരമാകും, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ഇന്ന് എടുക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുമെന്നതിനാൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരെ ജീവിതത്തിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.

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കന്നി(Virgo): ഭാഗ്യം എന്നിവരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം അവസാനിച്ചേക്കാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ കരിയറിലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുവയ്പ്പുകൾ എടുത്തേക്കാം. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതിയുടെ വ്യക്തമായ സൂചന, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചേക്കാം. ഭാവിയിൽ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഗുണകരമാകും. കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ ശുഭകരമായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ചകൾ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് സന്തോഷം നൽകും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വളരെക്കാലമായി ഒരു ആശങ്ക നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ ഒരു പരിഹാരം ഉയർന്നുവരും. ആത്മപരിശോധന നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിനോദ പരിപാടികളിലോ പ്രത്യേക പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ കാണും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സഫലമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രത നിലനിർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വിജയത്തിന്റെ സമയമാണ്. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ ചർച്ചയോ തർക്കമോ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ സംയമനത്തോടെയും ധാരണയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകളും നല്ല അവസരങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ സൂചന, പുതിയ ജോലികളോടുള്ള ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സമാധാനം നൽകും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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