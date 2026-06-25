/Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തംവർധിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കും. തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ അവസരം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും നിറയും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ആത്മവിശ്വാസത്തിന് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അവസരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം, ഈ ഘട്ടം ഭാവിയിൽ ലാഭം കൊണ്ടുവരും. അതിഥികളുടെ തിരക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ കഠിനാധ്വാനത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലി സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും, ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും അനുഭവവും ഇന്ന് പല ദുഷ്കരമായ വഴികളും എളുപ്പമാക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്ര ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് ഒരു യാത്ര മാത്രമല്ല, ലാഭകരമായ അവസരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലുമാണ്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും, സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ, ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും സന്ദേശം നൽകുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പണം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിയായ പാത നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായ ഒരു പദ്ധതി പെട്ടെന്ന് നിലച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ക്ഷമ സാഹചര്യം സ്ഥിരപ്പെടുത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് ദോഷകരമായേക്കാം.
കന്നി(Virgo): എന്നിവർക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പുരോഗതി കണ്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ചില ജോലികൾ അവസാന നിമിഷം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. പുതിയ ആരെയും ഉടനടി വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലോ സ്വത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. വാഹന സംബന്ധമായ ചിലവ് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിനാൽ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പാതയിൽ ചിലർ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും അവരെ വിജയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആശങ്കയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ ഉടൻ തന്നെ നല്ല സൂചനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും പൂർണ്ണ വ്യക്തതയോടെ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും കരിയർ മേഖലയിലും നല്ല സൂചനകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാന നിമിഷം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജം, ഉത്സാഹം, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും കഴിവും ജോലിസ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, കുടുംബ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് പൂർത്തിയാകുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ചില നല്ല വാർത്തകളോടെ ദിവസം ആരംഭിക്കും, കൂടാതെ നിരവധി നല്ല സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ക്ഷമ സാഹചര്യം ലഘൂകരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത് തടയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു തെറ്റ് വെളിപ്പെട്ടാൽ അത് സമ്മതിക്കുന്നത് ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ വിനയവും സത്യസന്ധതയും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് മാധുര്യം നൽകാൻ സഹായിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)