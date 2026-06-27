/Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ പ്രണയബന്ധം ശക്തമാകും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വിജയവും സന്തോഷ വാർത്തയും ലഭിക്കും. തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം നിറയും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പ്രണയബന്ധങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അടുപ്പവും മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും ആഴമേറിയതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ബിസിനസ്സിലെ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സംതൃപ്തിയും വിജയവും സന്തോഷവാർത്തയും കൊണ്ടുവരും. ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് ലഭിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഒടുവിൽ ഫലം കാണും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടുമായോ സ്വത്തുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടവയിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ കഴിവും സർഗ്ഗാത്മകതയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയേക്കാം. കല, എഴുത്ത്, സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിപരമായ മേഖലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് വർദ്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് ചില ചോദ്യങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയേക്കാം. അതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. സർക്കാരിലോ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലിയിലോ പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ താക്കോലായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജം, ആത്മവിശ്വാസം, ഉത്സാഹം എന്നിവയായിരിക്കുംഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള വിലമതിപ്പും ആദരവും ലഭിച്ചേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളും അനുകൂലമായി തോന്നും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഊഷ്മളത നൽകും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വിവേകവും ജാഗ്രതയും നന്നാകും. പങ്കാളിത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പഴയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും പേപ്പറുകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പഴയ ഇടപാടോ തർക്കമോ ഇന്ന് അവസാനിച്ചേക്കാം അത് മനസ്സമാധാനം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അവ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ചില ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒരു പഴയ തെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസും വർധിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടി നടക്കാം, അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. അമിതമായ ജോലിഭാരം നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഫലങ്ങൾ തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് സമ്മതിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്സാഹവും പോസിറ്റീവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കമോ സന്തോഷകരമായ വഴിത്തിരിവോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിനാൽ യോഗയും വ്യായാമവും അവഗണിക്കരുത്. ഒരു കുടുംബകാര്യം ബുദ്ധിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഒരു യാത്രയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ട ദിവസമാണ്. ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം പിന്നീട് ഖേദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കുറയുകയും മാധുര്യം തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വികാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കും, നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. പരസ്പരം ശക്തിയും ബലഹീനതയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെ ജൂനിയറിന്റെയോ സഹായത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)