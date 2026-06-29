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Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:04 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തെളിയും, 

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ഇടവ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വികാറാം കൂടും. അകലെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയും നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, എല്ലാവരുമായും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനുപകരം ശാന്തമായും സംയമനത്തോടെയും ഇരിക്കുക. സാമ്പത്തികമായി ഈ ദിവസം പ്രോത്സാഹജനകമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നു. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, വളരെക്കാലമായി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.  

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചെറിയ സമ്പാദ്യം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാകും, കാരണം ഒരു പ്രധാന പ്രോജക്റ്റ് ഉടൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക അതിഥിയുടെ വരവ് ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് ജാഗ്രത ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം ഗൗരവമായി എടുക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും. ജോലി തിരക്കിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. സാഹചര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതിനുപകരം ക്ഷമ കാണിക്കുക.

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കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരെ ചില നല്ല വാർത്തകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഫലം കാണുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ധാരണയും മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ക്രമേണ അലിഞ്ഞുപോകാൻ തുടങ്ങും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരെ ക്ഷമയുടെയും വിവേചനാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കും. ഒരു സർക്കാർ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സാഹചര്യം ഉടൻ വ്യക്തമാകും. ഒരു പഴയ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധമായിരിക്കരുത്. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം ദുഃഖിപ്പിച്ചേക്കാം. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയേക്കാം. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. ചെറിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റുക. വീട്ടിൽ മതപരമായ പരിപാടികളോ പ്രാർത്ഥനകളോ നടത്താം, അത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നൽകും. കുടുംബ ബിസിനസിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭസൂചനകൾ ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം സന്തോഷം നൽകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചോ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഗൗരവമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന്റെ നല്ല സൂചന, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാം, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം, സുഹൃത്തുക്കൾ, ആസ്വാദ്യകരമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ അവിസ്മരണീയമാക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെയോ അതിഥിയുടെയോ വരവ് വീട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിൽ ചില കാലതാമസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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