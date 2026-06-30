/Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കുക; ധനു രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യംശ്രദ്ധിക്കുക,
ഇടവ രാശിക്കാർ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ പ്രശ്നം അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ ശക്തമായ പിന്തുണയായിരിക്കും, നിരവധി പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നതും സന്തോഷവാർത്തയാണ്. വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആശങ്ക പതുക്കെ അവസാനിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ വാക്കുകൾ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തും അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയുമാകാം. അതിനാൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമാണ്. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജ്ജവും ചോർത്തുമെന്നതിനാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിർണായകമാകും. നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം പക്ഷേ ക്ഷമ ആ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ആശ്ചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള ഒരു യാദൃശ്ചിക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത, ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നിരവധി അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നേക്കാം, ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോപത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തീരുമാനം പോലും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ഉപദേശം നിസ്സാരമായി കാണരുത്, കാരണം അവരുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുഭകരമായ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷവും ആവേശവും കൊണ്ട് നിറയും. വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കാം. ചിരിയും വിനോദവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ലഘുത്വവും സന്തോഷവും നൽകും. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു നടപടിയും ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകത പ്രകാശിച്ചേക്കാം. പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പദ്ധതികളും നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകാൻ സഹായിക്കും. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ ഉപദേശവും പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും പണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ല സൂചന നൽകുന്നു.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസവും സൗകര്യവും വർദ്ധിച്ചുവരും. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആശങ്കകൾ ക്രമേണ കുറയും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ ശാന്തമാകും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർ ഭാവിയിൽ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഇപ്പോൾ മറികടക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും നിങ്ങളെ വിജയത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പഴയ ഇടപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും എളുപ്പമായേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലം, സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന, കൂടാതെ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും, അവരിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിൽ സഹായകരമാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സമാധാനവും മധുരവും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും അകലമോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം നിരാശ തോന്നും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനോ സമയം ചെലവഴിക്കാനും പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, ഇത് ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ കുടുംബവുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ക്ഷമ പ്രധാനമായതിനാൽ ഏതൊരു ജോലിയിലും തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)