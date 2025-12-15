Horoscope Today: പുതിയ ആഴ്ചയാരംഭത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Horoscope Today Monday December 15: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അനുസരിച്ച് 12 രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയുള്ള ദിവസമാണെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. ജീവിതം മാറിമറിയുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കടം കൊടുക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നേതൃപാടവം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതത്വം പാലിക്കും. കാര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിലേക്ക് മാറും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാരെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്. പണത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
മകരം രാശിക്കാർ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്. നിസാര കാര്യങ്ങളെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരും. പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂല സമയം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വ്യക്തിപരമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
