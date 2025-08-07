English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് വളരെ ​ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. പ്രതിസന്ധികൾ നീങ്ങി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണിന്ന്. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ വന്നെത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

കന്നി രാശിക്കാര്‍ വളരെ ​ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകുമെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മാനസികാരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവർ ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടിയെടുത്താനാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സന്തോഷകരവും ​ഗുണകരവുമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അൽപം ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണം. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.   

മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കുമെങ്കിലും ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അൽപം പ്രയാസമേറിയ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോ​ഗ്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് സംഭവിക്കും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

