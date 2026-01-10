English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Vedic Astrological Predictions: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
  • Jan 10, 2026, 05:58 AM IST
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നെത്തും. തീരുമാനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിജയമുള്ളതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.

4 /12

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. യാത്രകൾ ഗുണകരമായി വരും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. അശ്രദ്ധ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പലകാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി വരും. സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. ധനകാര്യം മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Horoscope Horoscope Today

