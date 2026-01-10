Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Vedic Astrological Predictions: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നെത്തും. തീരുമാനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിജയമുള്ളതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. യാത്രകൾ ഗുണകരമായി വരും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. അശ്രദ്ധ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പലകാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി വരും. സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. ധനകാര്യം മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
