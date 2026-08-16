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Horoscope: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Aug 16, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:50 AM IST

Horoscope Today August 16 2026: 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മനസിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. അഭിനയരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിത ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹോദര സ്ഥാനീയരിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൻറെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും.

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടും. സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുത്. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടും.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് മക്കൾ മുഖേന സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മികച്ചതാകും.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും. പൊതുപ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയം. യാത്രാക്ലേശം ഉണ്ടാകും. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും.

TAGS:
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