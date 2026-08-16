/Horoscope: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today August 16 2026: 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മനസിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. അഭിനയരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിത ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹോദര സ്ഥാനീയരിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൻറെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടും. സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുത്. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് മക്കൾ മുഖേന സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മികച്ചതാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും. പൊതുപ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയം. യാത്രാക്ലേശം ഉണ്ടാകും. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും.