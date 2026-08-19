/Horoscope Today: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today August 18: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സംഘർഷഭരിതമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. സംയമനം പാലിക്കുക. എല്ലാവരോടും സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറേണ്ട ദിവസമാണ്. ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അയൽക്കാർ, സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകാം. യാത്രകൾ പോകുന്നത് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമാണ്. വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. വിരുന്നുകാരെ സത്കരിക്കും. കമിതാക്കൾ ക്ഷമയോടെ പെരുമാറണം. രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളോട് സംയമനത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരോട് മാന്യമായും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുക. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ജാഗ്രത വേണ്ട ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി പ്രതികൂലമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഫാഷൻ രംഗത്ത് താൽപര്യം വർധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, പോലീസ് എന്നിവരുമായി തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകും.
ധനു രാശിക്കാർ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പങ്കാളിയുമായോ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായോ തർക്കം ഉണ്ടാകാം. സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളിലും കരിയറിലും ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യത. കഠിനാധ്വാം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.