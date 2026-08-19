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Horoscope Today: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Aug 19, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:06 AM IST

Horoscope Today August 18: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

1/12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക.

2/12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സംഘർഷഭരിതമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. സംയമനം പാലിക്കുക. എല്ലാവരോടും സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക.

3/12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറേണ്ട ദിവസമാണ്. ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അയൽക്കാർ, സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകാം. യാത്രകൾ പോകുന്നത് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും.

4/12

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമാണ്. വീട് മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. വിരുന്നുകാരെ സത്കരിക്കും. കമിതാക്കൾ ക്ഷമയോടെ പെരുമാറണം. രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളോട് സംയമനത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

5/12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരോട് മാന്യമായും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുക. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

6/12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ജാഗ്രത വേണ്ട ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി പ്രതികൂലമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കും.

7/12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഫാഷൻ രംഗത്ത് താൽപര്യം വർധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.

8/12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, പോലീസ് എന്നിവരുമായി തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകും.

9/12

ധനു രാശിക്കാർ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക.

10/12

മകരം രാശിക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പങ്കാളിയുമായോ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായോ തർക്കം ഉണ്ടാകാം. സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളിലും കരിയറിലും ശ്രദ്ധിക്കുക.

11/12

കുംഭം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യത. കഠിനാധ്വാം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

12/12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

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