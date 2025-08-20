Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope Today August 20: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 20, 2025, 05:56 AM IST
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസം ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. പഠനത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കും.

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ബിസിനസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടും. സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കരുത്.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം ആയിരിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. കരിയറിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും.വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയം കൈവരും.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിലും ജോലിയിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകൾ വരും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അത്ര ഫലപ്രദമായ ദിവസം അല്ല. ജാഗ്രതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക.

