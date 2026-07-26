/Horoscope Today July 26 Sunday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം

Horoscope Prediction Today: ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം. ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഉച്ച സയമം ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ അലട്ടും. സായാഹ്നത്തിലും അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും. തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മോശം ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. ധ്യാനം ശീലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കലാരംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. വിമർശനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. ആശയവിനിമയ ശേഷിയും പ്രസംഗ നൈപുണ്യവും പ്രയോജനപ്പെടും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാനാകും. ഇതുവഴി മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാരെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടും. പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കെത്താനാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യാനാകും.
ധനു ജോലിയിൽ കഴിവും അഭിരുചിയും വർധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനാകും. സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. ഇത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)