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Horoscope Today July 26 Sunday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം

Published: Jul 26, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:21 AM IST

Horoscope Prediction Today: ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം. ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും.

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഉച്ച സയമം ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ അലട്ടും. സായാഹ്നത്തിലും അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും. തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മോശം ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. ധ്യാനം ശീലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കലാരംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. വിമർശനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. ആശയവിനിമയ ശേഷിയും പ്രസംഗ നൈപുണ്യവും പ്രയോജനപ്പെടും.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാനാകും. ഇതുവഴി മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനാകും.

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തുലാം രാശിക്കാരെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടും. പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കണം.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കെത്താനാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യാനാകും.

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ധനു ജോലിയിൽ കഴിവും അഭിരുചിയും വർധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും.

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനാകും. സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. ഇത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

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ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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