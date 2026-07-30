/Horoscope Today July 30: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Malayalam: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. ഒത്തുചേരലുകളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സൌഹൃദ സദസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇന്ന് മികച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജവും കാര്യക്ഷമതയും വർധിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സൌഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മികച്ച സമയം. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആകും. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. സൌമ്യമായി പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. സമയം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. സിനിമ, കല എന്നിവയോട് താത്പര്യം വർധിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം അനുകൂലമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാകും. വീടിനും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാനാകും. ഇന്ന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം വർധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ താത്പര്യം വർധിക്കും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. സൌഹൃദങ്ങൾക്കായി സമയം മാറ്റിവയ്ക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. വീട്ടിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)