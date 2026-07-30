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Horoscope Today July 30: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Jul 30, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:35 AM IST

Horoscope Malayalam: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

1/12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. ഒത്തുചേരലുകളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സൌഹൃദ സദസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകും.

2/12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇന്ന് മികച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറുക.

3/12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജവും കാര്യക്ഷമതയും വർധിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത.

4/12

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സൌഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മികച്ച സമയം. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

5/12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആകും. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. സൌമ്യമായി പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

6/12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. സമയം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും.

7/12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. സിനിമ, കല എന്നിവയോട് താത്പര്യം വർധിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം അനുകൂലമായിരിക്കും.

8/12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാകും. വീടിനും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാനാകും. ഇന്ന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.

9/12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം വർധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

10/12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ താത്പര്യം വർധിക്കും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാകും.

11/12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. സൌഹൃദങ്ങൾക്കായി സമയം മാറ്റിവയ്ക്കും.

12/12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. വീട്ടിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

TAGS:
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