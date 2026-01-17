Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ ദിവസം 12 രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല ദിവസം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതം മികച്ചതാകും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജാഗ്രത വേണം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും. രോഗങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രശസ്തി വർധിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ബന്ധം ശക്തമാകും. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സൌഹൃദങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും കഠിന പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല)
