/Horoscope Today May 24: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല കാലം; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today 2026 May 24 Sunday: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവ് വർധിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ അനുകൂല സമയം. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരാർ ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത. പിതാവിനോ പിതൃസ്ഥാനീയർക്കോ രോഗങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മനക്ലേശത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഉദരരോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അപകടങ്ങളുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിപരീത ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.