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Horoscope Today Wednesday June 10: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Jun 10, 2026, 05:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:53 AM IST

Horoscope June 10 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം ആയിരിക്കും ഇന്ന്. പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരും. മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകും.

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ലാഭവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടാനാകും.

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ധനയോഗം ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനാകും. ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും. ആരോഗ്യപരമായി പല വിഷമതകളും നേരിടേണ്ടി വരും.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലകാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം മോശമാകും. സുഹൃത്തുക്കൾ വാക്കുപാലിച്ചേക്കില്ല.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനാകും. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമല്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയപ്പെടും. മനപ്രയാസം അലട്ടും. അപകടത്തിന് സാധ്യത. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വായ്പയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും.

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും. യാത്രകൾ ഗുണമില്ലാതാകും. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടാനാകും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

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