/Horoscope Today Wednesday June 10: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope June 10 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം ആയിരിക്കും ഇന്ന്. പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരും. മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ലാഭവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടാനാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ധനയോഗം ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനാകും. ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഉണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും. ആരോഗ്യപരമായി പല വിഷമതകളും നേരിടേണ്ടി വരും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലകാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം മോശമാകും. സുഹൃത്തുക്കൾ വാക്കുപാലിച്ചേക്കില്ല.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനാകും. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമല്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയപ്പെടും. മനപ്രയാസം അലട്ടും. അപകടത്തിന് സാധ്യത. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വായ്പയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടും. യാത്രകൾ ഗുണമില്ലാതാകും. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടാനാകും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)