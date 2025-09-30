Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരത വേണം. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിൽ അനുകൂല നീക്കം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. അനാവശ്യ ചിലവ് കുറയും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. സ്വത്ത് വർധിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ചിലവ് വർധിക്കും. വീട്ടിൽ സന്തോഷമുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. സ്വത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുകൂലമാകും.
വീട്ടുചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുണ്ടാകും. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവുകൾ കുറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരും. കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രക്ക് സാധ്യത.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കരിയറിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ അനുകൂലമാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചിലവിൽ നിയന്ത്രണം വേണം. വീട്ടിൽ സന്തോഷമുള്ള അന്തരീക്ഷമാകും. പഴയ വീട് പുതുക്കി പണിയും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും. സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യും. സ്പോർട്സ് ഫിറ്റ്നസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും വളർച്ചയുണ്ടാകും. സ്വത്തും സമ്പത്തും വർധിക്കും.
