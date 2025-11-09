English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പ്

Chanakya Niti: നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പ്

ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതി
1 /7

അലസതയെ മറികടക്കുക: മടി എന്നത് വിജയത്തിന് ഒരു പ്രധാന തടസ്സമാണ്. അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളെ സാവധാനം നശിപ്പിക്കും.   

2 /7

സത്യസന്ധത പുലർത്തുക: ദീർഘകാല ബഹുമാനവും വിശ്വാസവും നേടുന്നതിന് സത്യസന്ധത നിർണായകമാണ്. അതേസമയം നുണ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.   

3 /7

കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക: വിജയം എന്നത് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്; ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള കവാടമായി കഠിനാധ്വാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.   

4 /7

മൂല്യ സമയം: സമയം പണത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് പാഴാക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഖേദത്തിന് കാരണമാകും, അതേസമയം അത് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.   

5 /7

സുഹൃത്തുക്കളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആരുമായി സൌഹൃദം പുലർത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.   

6 /7

തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക: ജീവിതത്തിന്റെ ഹ്രസ്വത കാരണം വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ സ്വയം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ചാണക്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.   

7 /7

ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിക്കരുത്: വിധിയിൽ നിന്നല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് വിജയം വരുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിനായി മാത്രം കാത്തിരിക്കാതെ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.   

Chanakya Niti

