  • Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയാർ...ഈസി റെസിപ്പി

Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയാർ...ഈസി റെസിപ്പി

ആട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എണ്ണ, വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നതുപോലെ കുഴച്ച് മാറ്റിവെക്കുക.  

3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിക്കുക.  

ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, ½ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ½ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക്പൊടി, ½ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി  എന്നിവ ചേർത്ത് ഉടച്ചെടുത്ത ഉരളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കുക.     

ചപ്പാത്തി മാവ് ഉരുള ഉരുട്ടി ചെറുതായി പരത്തിയ ശേഷം അൽപം ഉരുളക്കിളങ്ങ് ഉടച്ചത് ഇതിലേക്ക് വെക്കുക. ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പരത്തിയ മാവ് വെക്കുക. അറ്റം സംയോജിപ്പിച്ച ശേഷം പരത്തുക.   

ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക, ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം...ആലു പറാത്ത റെഡി.   

