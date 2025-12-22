Lemon Rice recipe: രുചികരമായ ലെമൺ റൈസ് തയാറാക്കാൻ ഇനി 15 മിനിറ്റ് മതി

രുചികരവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമായ ലെമൺ റൈസ് റെസിപ്പി.
ഒരു കപ്പ് അരി (ബസുമതി അരി/നീണ്ട വെള്ള അരി) കഴുകി എടുത്ത ശേഷം 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുക.
പിന്നെ കുതിർത്ത അരിയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഊറ്റി കളയുക. 2 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3 ലിറ്റർ സ്റ്റൗടോപ്പ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ അരി ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത്, 1.75 മുതൽ 2 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കുക.
അരി വെന്ത ശേഷം വെള്ളഴം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് 1 നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1.5 മുതൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യമാണ്.
ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ (സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ) ചൂടാക്കുക. ¼ കപ്പ് നിലക്കടല ചേർക്കുക. നിലക്കടല സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെയും ക്രിസ്പി ആകുന്നതുവരെയും ഇടത്തരം തീയിൽ വറുക്കുക, ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക.
അതേ പാനിൽ 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കശുവണ്ടി സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക.
അതേ പാനിൽ 1 ടേബിൾസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ചേർക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ, തീ കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുക്കുക.
ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും, 1 ടീസ്പൂൺ അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, 2 ഉണക്കമുളക് (വിത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്) എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക.
തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ½ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 നുള്ള് അസഫെറ്റിഡയും (ഹിംഗ്) ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
ഇനി വേവിച്ച അരിയിലേക്ക് ഈ മിശ്രിതം ചേർക്കുക. ഒപ്പം വറുത്ത കടലയും, കശുവണ്ടിും ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും, ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ലെമൺ റൈസ് തയാർ.
