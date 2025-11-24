English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി

Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി

1 /7

1 കപ്പ് കടല 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 8 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ) കുതിർക്കാൻ വെക്കുക.  

2 /7

കുതിർത്ത കടല  പ്രഷർ കുക്കറിൽ ½ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും, 2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. (ഏകദേശം 9 മുതൽ 10 വിസിൽ അടിക്കണം)  

3 /7

ഒരു തേങ്ങ മുഴുവൻ ചിരണ്ടിയത് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപേണ അൽപം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക.  

4 /7

ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 8 ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഏൽപം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, 1 കഷണം സവാള അരിഞ്ഞത് എന്നിവ സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.(തക്കാളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്)  

5 /7

ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ¼ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർക്കുക.  

6 /7

മസാല മൂത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. തിളക്കുന്നത് വരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വഴറ്റുക.  

7 /7

ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച കടല ചേർക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കടല വേവാൻ ഉപോയഗിച്ച വെള്ളവും ചേർക്കുക. ശേഷം തിളക്കാൻ വെക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർക്കാം...കടലക്കറി റെഡി  

