Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി

കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
1 കപ്പ് കടല 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 8 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ) കുതിർക്കാൻ വെക്കുക.
കുതിർത്ത കടല പ്രഷർ കുക്കറിൽ ½ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും, 2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. (ഏകദേശം 9 മുതൽ 10 വിസിൽ അടിക്കണം)
ഒരു തേങ്ങ മുഴുവൻ ചിരണ്ടിയത് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപേണ അൽപം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 8 ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഏൽപം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, 1 കഷണം സവാള അരിഞ്ഞത് എന്നിവ സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.(തക്കാളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്)
ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ¼ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർക്കുക.
മസാല മൂത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. തിളക്കുന്നത് വരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വഴറ്റുക.
ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച കടല ചേർക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കടല വേവാൻ ഉപോയഗിച്ച വെള്ളവും ചേർക്കുക. ശേഷം തിളക്കാൻ വെക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർക്കാം...കടലക്കറി റെഡി
