  • Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പും മുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി വെയിലത്ത് വെക്കുക. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.  

പെരുംജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണങ്ങിയ മാങ്ങയോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുക.   

ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ അൽപം കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ച് ¼ കപ്പ് ഉലുവയും ¼ കപ്പ് കടുകും ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ശേഷം 1 ടാസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക.   

മൂത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് പയ്യെ ഇളക്കുക. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്റ്റൌ ഒഫ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗരി ചേർക്കുക.   

ചൂടാറിയ ശേഷം പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. സെറാമിക് പാത്രത്തിലോ ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലോ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.   

