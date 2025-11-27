Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം
ഒരു കഷണം വാളൻ പുളി ⅓ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കുതിർക്കുക. ശേഷം പുളി പിഴിഞ്ഞ് , വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കുക.
3/4 കപ്പ് തുവര പരിപ്പ് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക. പരിപ്പ് നല്ലോപോലെ വേവുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
മത്തങ്ങ, വഴുതനങ്ങ, മുരിങ്ങക്ക, വെണ്ടക്ക, കാരറ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, പയർ, ഉള്ളി, മുളക്, വാഴക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ അരിയുക. വേവാൻ താമസം എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചെറുതായി അരിയണം.
പച്ചക്കറി ഒരു കുക്കറിൽ ആക്കി, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും, ഉപ്പും, ¼ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ¼ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക.
വെന്ത ശേഷം സ്റ്റൌ ഓഫ് ചെയ്യാതെ, അതേ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച പുളിവെള്ളവും 1.5 ടേബിൾസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും ചേർക്കുക. നല്ലപോലെ തിളക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചതും ചേർക്കുക.
കടുകും, വറ്റൽ മുളകും പൊട്ടിച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കുക...സമ്പാർ തയാർ.
