English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം

സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം
1 /6

ഒരു കഷണം വാളൻ പുളി  ⅓ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ കുതിർക്കുക. ശേഷം പുളി പിഴിഞ്ഞ് , വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കുക.  

2 /6

3/4 കപ്പ് തുവര പരിപ്പ് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക. പരിപ്പ് നല്ലോപോലെ വേവുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.   

3 /6

മത്തങ്ങ, വഴുതനങ്ങ, മുരിങ്ങക്ക, വെണ്ടക്ക, കാരറ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, പയർ, ഉള്ളി, മുളക്, വാഴക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ അരിയുക. വേവാൻ താമസം എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചെറുതായി അരിയണം.  

4 /6

പച്ചക്കറി ഒരു കുക്കറിൽ ആക്കി, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും, ഉപ്പും,  ¼ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ¼ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക.  

5 /6

വെന്ത ശേഷം സ്റ്റൌ ഓഫ് ചെയ്യാതെ, അതേ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച പുളിവെള്ളവും 1.5 ടേബിൾസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും ചേർക്കുക. നല്ലപോലെ തിളക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചതും ചേർക്കുക.  

6 /6

കടുകും, വറ്റൽ മുളകും പൊട്ടിച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കുക...സമ്പാർ തയാർ.   

sambar recipe

Next Gallery

Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?

You May Like

Sponsored by Taboola