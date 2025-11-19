പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് മുട്ടക്കറി. മുട്ടക്കറി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
പല സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ബംഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറിയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ?
ബംഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായ മുട്ടയെടുത്ത് പുഴുങ്ങുക. 8-10 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് തിളപ്പിക്കണം. ശേഷം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് വക്കുക. ചൂട് മാറിയ ശേഷം തോട് കളഞ്ഞെടുക്കാം.
അടുത്തതായി ഒരു പാനിൽ അൽപം എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വഴനയില (Bay Leaf), കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവ ചേർക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഇത് വഴറ്റണം.
ശേഷം സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. തുടർന്ന് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് അതിന്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം.
ഇതുകഴിഞ്ഞ് തക്കാളി ചേർത്ത് അത് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം. തുടർന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകം, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് എണ്ണ വിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കുക.
ശേഷം ഉരുളങ്ങക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർക്ക് നന്നായി വേവിക്കുക.
2 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച ശേഷം 5-7 മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക. ഈ സമയം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം.
ഇനി പുഴുങ്ങിവെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അൽപം ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
