  Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി

Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി

ബ്രെഡ്,പാൽ - 2 കപ്പ്, മുട്ട - 2 എണ്ണം, പഞ്ചസാര - ½ കപ്പ് (അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തിനനുസരിച്ച്), വാനില എസ്സൻസ് - 1 ടീസ്പൂൺ,ഉണക്കമുന്തിരി - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ, നെയ്യ്/ബട്ടർ - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ (ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ), ഏലക്ക പൊടിച്ചത് - ¼ ടീസ്പൂൺ (ആവശ്യമെങ്കിൽ).   

ബ്രെഡിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ഭാഗം (crust) മുറിച്ചു മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ചെറിയ സമചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. (നിങ്ങൾക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല).  

ഒരു പാനിൽ അല്പം നെയ്യോ ബട്ടറോ ചൂടാക്കി, ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇളം ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് പുഡ്ഡിംഗിന് നല്ലൊരു സ്വാദ് നൽകും. ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ നിരത്തുക. ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ചേർക്കാം.  

ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ മുട്ട, പാൽ, പഞ്ചസാര, വാനില എസ്സൻസ്, ഏലക്ക പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് ഇളക്കുക.  

തയ്യാറാക്കിയ പുഡ്ഡിംഗ് മിശ്രിതം ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ബ്രെഡ് നന്നായി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 5-10 മിനിറ്റ് നേരം ബ്രെഡ് പാലിൽ കുതിരാൻ അനുവദിക്കുക.  

ഓവൻ 180°C (350°F) താപനിലയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ് 30-40 മിനിറ്റ് നേരം അല്ലെങ്കിൽ പുഡ്ഡിംഗിന്റെ മുകൾഭാഗം ഗോൾഡൻ നിറമാകുകയും നടുഭാഗം ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ അടിയിൽ അൽപം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ് പ്രാതം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചട്ടി മൂടി വെക്കുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുക്കാം. 

