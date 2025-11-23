Bread Upma: ബ്രഡ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ രുചികരമായ ബ്രഡ് ഉപ്മ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം

ബ്രഡ് ഉപ്മ
3 ബ്രഡ് ക്രിസ്പ് ആകുന്നതുവരെ പാനിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവ തണുത്ത ശേഷം സമചതുര കക്ഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക.
ഒരു പാനിൽ അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കശുവണ്ടിയോ നിലക്കടലയോ സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക.
പാനിലെ എണ്ണയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും, അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും ചേർക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം.
ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കഷണമായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു കക്ഷണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുക.
ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. വെന്ത ശേഷം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് മൂടിവെക്കുക.
1 മിനിറ്റ് മൂടിവെച്ച ശേഷം, ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച കശുവണ്ടി വറുത്തതും ബ്രഡും ചേർക്കാം. ശേഷം സൌമ്യമായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?