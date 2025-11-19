Chutney recipe: 5 മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെസിപ്പി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ദോശ, ഇഡ്ഡലി, ഊത്തപ്പം, വട... ഈ പ്രഭാതഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു തുളളി പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി തന്നെയാണ്. കറികളിൽ കേമനായ ഈ വിഭവം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ അടുക്കള ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല.അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും, തികച്ചും സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ രഹസ്യക്കൂട്ട് അറിയാം...  

തേങ്ങ ചിരവിയത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക. കൂടുതൽ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ രുചികരമാകും.  ചിരവിയ തേങ്ങ മിക്സിയിൽ ഇടുക. ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് വറുത്ത് ഇടുക.  

 1/2  ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 3 മുളക്, 1 കക്ഷണം ഇഞ്ചി(അധികം ഉപയോഗിച്ചാൽ കുത്തൽ ഉണ്ടാകും), 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയും മിക്സിയിൽ ഇടുക.  

 ശേഷം നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപേണ അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അൽപം വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കാം (ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ശരിക്കും അരയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്).   

അരപ്പ് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം, ഒരു ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. ഇതിലേക്ക് അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം കറിവേപ്പിലയും, വറ്റൽ മുളകും വരട്ടുക. മൂത്ത ശേഷം ഇടിലേക്ക് 5 ഉലുവ ചേർക്കാം.  

 ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് ചേർക്കാം. ശേഷം അൽപം നേരം ഇളക്കി, തിളക്കുമ്പോൾ തീ കെടുത്തുക. സിമ്പിൾ തേങ്ങാ ചട്നി തയാർ.  

