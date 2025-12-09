English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം

Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം

1 /5

നാല് മുട്ട തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങി മാറ്റി വെക്കുക.   

2 /5

ഒരു പാനിൽ അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 8 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അൽപം കടുക്, ജീരകം, കറിവെപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുക.   

3 /5

ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറിയ കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം.  

4 /5

സവാള മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക്പൊടി, 1 ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക.  

5 /5

തക്കാളി വെന്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി മാറ്റി വെച്ച മുട്ട ചേർത്ത് ഇളക്കുക. മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി.   

Egg Roast recipe

Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

