Fried Rice: ബെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് 30 മിനിട്ടിൽ: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തൂ..വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പി 30 മിനിട്ടിൽ
ഒരു കപ്പ് അരി കഴുകി, തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുക.
അധികം വേവിക്കരുത്, അരി മുക്കാൽ വേവ് ആയ ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു ചീന ചട്ടിയിലേക്ക് അൽപം എണ്ണയും, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും, സവാളയും ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക.
ശേഷം, ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബീൻസ്, തക്കാളി, ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് (വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം) ചേർത്ത് വേവിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോയും, ടൊമാറ്റോ സോസും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചത് ചേർക്കാം, ചിക്കൻ വേവിച്ചത് താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. ശേഷം, ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ചോറ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയാർ.