  • Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്

Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്

ഓട്‌സ് ദോശ റെസിപ്പി

1 /5

ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോ മിക്സർ-ഗ്രൈൻഡറിലോ ½ കപ്പ് ഓട്സ് പൊടിച്ച് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ¼ കപ്പ് സൂചി റവ ചേർക്കുക.  ¼ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുക.   

2 /5

ഇതിലേക്ക് ½ കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക. കുറുകാൻ പാകത്തിന് വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.    

3 /5

ഇതിലേക്ക് ¼ കപ്പ് നന്നായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.   

4 /5

½ ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ¼ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക്, ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അൽപം തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പത്ത് മിനിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം.  

5 /5

ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ അൽപം നെയ്യോ, എണ്ണയോ പുരട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം.  

