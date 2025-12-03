ഓട്സ് ദോശ റെസിപ്പി
ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോ മിക്സർ-ഗ്രൈൻഡറിലോ ½ കപ്പ് ഓട്സ് പൊടിച്ച് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ¼ കപ്പ് സൂചി റവ ചേർക്കുക. ¼ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുക.
ഇതിലേക്ക് ½ കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക. കുറുകാൻ പാകത്തിന് വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
ഇതിലേക്ക് ¼ കപ്പ് നന്നായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
½ ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ¼ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക്, ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അൽപം തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പത്ത് മിനിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം.
ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ അൽപം നെയ്യോ, എണ്ണയോ പുരട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം.
