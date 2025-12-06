Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...

Kappalandi Mittayi Recipe: കപ്പലണ്ടി മിഠായിക്ക് ഇന്നും ധാരാളം ആരാധകർ ഉണ്ട്. ഈ മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വളരെ വിരളം ആയിരിക്കും. ജനറേഷൻ എത്രയൊക്കെ മാറിയാലും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ്.
കപ്പലണ്ടി മിഠായി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
സ്വാദൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ? കപ്പലണ്ടി മിഠായി റെസിപ്പി അറിയാം...
ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ - വറുത്ത കപ്പലണ്ടി - 1 കപ്പ്, പഞ്ചസാര/ശർക്കര - 1/2 കപ്പ്, നെയ്യ് - 1-2 ടേബിൾസ്പൂൺ, ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം - വറുത്തെടുത്ത കപ്പലണ്ടിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഈ കപ്പലണ്ടി ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. മുഴുവനായി പൊടിഞ്ഞ് പോകരുത്. കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചതും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ അൽപം എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത്, അതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഉരുക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടശേഷം അതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
ഇനി പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി ഈ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. മറ്റൊരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിരപ്പാക്കിയ ശേഷം ഏത് ആകൃതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് മിഠായി വേണ്ടത് ആ ആകൃതിയിൽ ചൂടോടെ തന്നെ മുറിച്ചുവയ്ക്കുക.
15 - 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പലണ്ടി മിഠായി ചൂടൊക്കെ മാറി സെറ്റായി വരും. വായു കടക്കാത്തെ ബോക്സിലാക്കി ഇത് സൂക്ഷിക്കാം.
