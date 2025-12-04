Authentic Angamaly Manga Curry: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം; നാടൻ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി

Traditional Angamaly Manga Curry: അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.
നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഒരു രുചിയാണ് അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി. അങ്കമാലിയിൽ കല്യാണത്തിന് വിളമ്പുന്ന മാങ്ങാക്കറിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡാണ്. നാടൻ രീതിയിൽ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.
ആദ്യം മാങ്ങ ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് മഞ്ഞൾപൊടിയും ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് പാകം ചെയ്യാം. ഇതിനായി മഞ്ഞൾപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എന്നിവ അൽപം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
ഇതിന് ശേഷം ഉള്ളി, സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില എന്നിവ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് തിരുമ്മുക. സവാളയിലെയും ഉള്ളിയിലെയും നീര് പുറത്ത് വരുന്ന വിധത്തിൽ തിരുമ്മണം.
നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പൊടികളുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. രണ്ടാം പാൽ ചേർത്താണ് വേവിക്കേണ്ടത്.
മാങ്ങ വെന്തതിന് ശേഷം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇത് തിളപ്പിക്കരുത്. ചൂടാകുമ്പോൾ തീ അണയ്ക്കുക.
ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയൊഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളക്, കനംകുറച്ച് അരിഞ്ഞ ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ വഴറ്റി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക. തയ്യാറാക്കി പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ രുചികരമാണ്.
