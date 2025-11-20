Tomato Chutney recipe: തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കഴിച്ച് മടുത്തോ? എങ്കിൽ ഈ തക്കാളി ചട്നി തയാറാക്കി നോക്കൂ

തക്കാളി ചട്നി
തോങ്ങാ ചമ്മന്തി കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കായി ഇതാ തക്കാളി ചട്നി റെസിപ്പി. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഒപ്പം രുചികരവുമാണ്. ദോശയോടൊപ്പം മാത്രമല്ല, ഇത് ചോറിനോടൊപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
3 തക്കാളി കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെക്കുക. ഒരു ചീന ചട്ടിയിലേക്ക് അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം കറിവേപ്പിലയും,3 വറ്റൽ മുളകും, 6 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും, 1 ചെറിയ കക്ഷണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് വഴറ്റുക.
ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം.
സവാളക്ക് സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം മൂടി വെക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷം , മൂടി തുറന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും ചേർക്കാം.
നന്നായി ഇളക്കിയ ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെക്കാം. വേവാകുന്നത് വരെ ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെന്ത് ചൂട് അൽപം മാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡി.