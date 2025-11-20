English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tomato Chutney recipe: തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കഴിച്ച് മടുത്തോ? എങ്കിൽ ഈ തക്കാളി ചട്നി തയാറാക്കി നോക്കൂ

Tomato Chutney recipe: തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കഴിച്ച് മടുത്തോ? എങ്കിൽ ഈ തക്കാളി ചട്നി തയാറാക്കി നോക്കൂ

 തക്കാളി ചട്നി 

 തക്കാളി ചട്നി 
1 /5

തോങ്ങാ ചമ്മന്തി കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കായി ഇതാ തക്കാളി ചട്നി റെസിപ്പി.  എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഒപ്പം രുചികരവുമാണ്. ദോശയോടൊപ്പം മാത്രമല്ല, ഇത് ചോറിനോടൊപ്പവും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം.   

2 /5

3 തക്കാളി കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെക്കുക. ഒരു ചീന ചട്ടിയിലേക്ക് അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം കറിവേപ്പിലയും,3 വറ്റൽ മുളകും, 6 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും, 1 ചെറിയ കക്ഷണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് വഴറ്റുക.  

3 /5

ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം.   

4 /5

സവാളക്ക് സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം മൂടി വെക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷം , മൂടി തുറന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, ആവശ്യത്തിന് മുളകുപൊടിയും ചേർക്കാം.   

5 /5

നന്നായി ഇളക്കിയ ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെക്കാം. വേവാകുന്നത് വരെ ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെന്ത് ചൂട് അൽപം മാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡി.   

Tomato Chutney recipe

